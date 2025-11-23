Премьер Чехии: план США по Украине является отправной точкой для переговоров

Реализация плана урегулирования конфликта возможна только при достижении полного согласия Киева, считает Петр Фиала

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 23 ноября. /ТАСС/. План США по Украине является отправной точкой для дальнейших переговоров об урегулировании конфликта в этой стране. Об этом заявил журналистам уходящий в отставку премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Американский план является отправной точкой для дальнейших переговоров", - сказал он перед вылетом в Луанду. В столице Анголы он примет участие 24 и 25 ноября в саммите Евросоюза и Африканского союза. В рамках встречи состоятся переговоры по вопросу прекращения конфликта на Украине.

Фиала выразил поддержку Украине. Реализация плана урегулирования конфликта, по его словам, возможна только при достижении полного согласия Киева.

Премьер проинформировал, что в понедельник, 24 ноября, на полях саммита в Луанде пройдет специальная встреча лидеров стран Европы. "Хорошо, что мы продолжаем координировать европейскую позицию, но мы не можем ее просто координировать. Мы должны быть способными действовать. Я рад, что на столе лежит план, который я воспринимаю как отправную точку для дальнейших переговоров. В интересах всех, чтобы боевые действия на Украине прекратились", - сказал глава правительства.