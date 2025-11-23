Reuters: Европа согласилась на возврат РФ в G8 по окончании конфликта на Украине

Соответствующее предложение есть во встречном европейском плане в ответ на американские инициативы по урегулированию украинского кризиса

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Европа согласилась на возвращение России в Группу восьми (G8) после завершения конфликта на Украине. Об этом говорится во встречном европейском плане в ответ на американские предложения по урегулированию украинского кризиса, который приводит агентство Reuters.

"Россия постепенно будет реинтегрирована в глобальную экономику", - отмечается в проекте предложения. "Россия будет приглашена обратно в G8", - говорится в тексте, подготовленном Великобританией, Германией и Францией.

Примечательно, что 23 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался против возвращения к сотрудничеству с Москвой в этом формате, предположив, что к такому сценарию не готовы шесть из семи членов неформального клуба стран с развитой экономикой.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение. Россия была членом "восьмерки" (существовала в формате G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - с 1976 года) с 1997 года.