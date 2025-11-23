РБК-Украина: в Женеве начался новый раунд переговоров США и Украины

В обсуждении также принимают участие европейские представители

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине начался между представителями Вашингтона и Киева с участием европейских представителей. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Других подробностей не приводится.

Ранее в Женеве прошла встреча делегаций США и Украины. Руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал продуктивной первую встречу с американской делегацией. Он также сообщил, что вскоре пройдет вторая встреча уже с участием европейцев.