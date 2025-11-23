Ермак назвал продуктивной встречу с делегацией США

Также глава офиса Владимира Зеленского анонсировал продолжение переговоров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал продуктивной первую встречу с американской делегацией в Женеве и анонсировал проведение второй встречи в ближайшее время.

"Только что завершилась первая сессия переговоров с американской делегацией в Женеве. Хочу подтвердить: мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса", - написал он в своем Telegram-канале.

"В скором времени сегодня состоится вторая встреча, на которой мы продолжим работать над общими предложениями с привлечением наших европейских партнеров", - добавил он.

Ермак заявил, что "окончательные решения" будут принимать Зеленский и президент США Дональд Трамп. Глава делегации также поблагодарил Соединенные Штаты и хозяина Белого дома. Перед этим американский президент указал, что украинские власти не выразили Вашингтону никакой благодарности за усилия. После этого Зеленский дважды поблагодарил США и лично Трампа в своем телеграм-канале.

В воскресенье Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта мирного плана. Накануне лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Он отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.