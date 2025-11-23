Рубио: в план урегулирования по Украине могут внести изменения в ближайшие дни

При этом госсекретарь подчеркнул, что он "очень оптимистичен" в отношении возможности достижения договоренности

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в план урегулирования конфликта на Украине могут быть внесены изменения уже в ближайшие дни из-за быстрого развития переговорного процесса.

"Я не собираюсь спекулировать или вдаваться в подробности каких-либо конкретных пунктов последней версии предложения, потому что, откровенно говоря, к завтрашнему или послезавтрашнему дню оно может еще больше развиться и измениться", - сказал Рубио на пресс-конференции в Женеве.

