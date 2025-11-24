CBS: Белый дом еще не назначил даты для визита Зеленского или контактов США и РФ

По данным телеканала, американский президент Дональд Трамп настаивает на заключении сделки

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Американская администрация пока не назначила сроки для визита Владимира Зеленского в США и для новых контактов Вашингтона и Москвы. Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщила корреспондент американского телеканала CBS News Маргарет Бреннан.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Несколько официальных лиц из США и Украины сообщили мне, что велись дискуссии о возможном визите Зеленского в США на этой неделе, поскольку [американский] президент [Дональд] Трамп настаивает на заключении сделки", - написала она в X. "Один из высокопоставленных сотрудников Белого дома сказал мне, что пока ничего не запланировано ни для Зеленского, ни для встречи США с российскими официальными лицами", - добавила журналистка.

Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами на проходивших в Женеве консультациях о плане урегулирования кризиса на Украине заявил, что не исключает возможность разговора между Трампом и Зеленским в ближайшие дни. После этого CBS News со ссылкой на собственные источники сообщил, что визит Зеленского в США обсуждался, однако его возможность будет зависеть от итогов двусторонних контактов в Женеве. Как указали его собеседники, Трамп выступает за достижение сделки до Дня благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.