Пеллегрини назвал план США по Украине "большим шагом в верном направлении"

Как отметил словацкий лидер, республика заинтересована в нормализации отношений с Россией после завершения конфликта

БРАТИСЛАВА, 24 ноября. /ТАСС/. План США по урегулированию конфликта на Украине является "большим шагом в верном направлении". Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Это наиболее реалистичный план [урегулирования конфликта из тех], которые появлялись до сих пор. Конечно, нам еще предстоит, как всегда, много работы, но это большой шаг в верном направлении. Теперь наиважнейшее - достичь действенного соглашения между Украиной и Россией, которое [будет опираться на] сильную поддержку США, Евросоюза, НАТО и всех ключевых международных партнеров", - отметил глава государства. Его слова приводит информационное агентство TASR.

Словакия, о чем заявляют ее руководители, настаивает на скорейшем достижении мира на Украине. Республика заинтересована в нормализации отношений с РФ после завершения конфликта.

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

План США

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.