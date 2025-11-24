Сакс: ЕС наносит себе серьезный ущерб, отвергая дипломатический подход к России

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета считает бессмысленным сопротивление европейских лидеров плану США

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, отвергая идею собственной дипломатической инициативы в отношении России, наносит себе серьезный ущерб. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"Если Европа так остро переживает последствия американо-российской дипломатии и свою изоляцию, то ей следует инициировать собственные дипломатические контакты с Россией. Вместо этого она последовательно отвергает эту идею. Европа снова наносит себе серьезные раны. Похоже, она полностью утратила всякое чувство дипломатии, и единственный выход, который она ищет, - это потратить триллионы евро на вооружение", - сказал он.

Сакс считает бессмысленным сопротивление европейских лидеров плану США. "Если лидеры ЕС думают, что продолжение боевых действий спасет Украину, они глубоко ошибаются. Это бредовая идея, которая лишь приводит к гибели еще большего количества украинцев. Печальная правда заключается в том, что истинный интерес [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен - перевооружение Германии, [президент Франции Эмманюэль] Макрон возомнил себя новым Наполеоном, а [британский премьер Кир] Стармер (или британская разведка МИ-6), похоже, мечтает о возрождении Британской империи", - отметил экономист.

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.