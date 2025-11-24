Politico: в ЕС назвали неактуальным план "евротройки" по Украине

По данным издания, представители ЕС "отказались поддержать" предложенный Лондоном, Берлином и Парижем план из 28 пунктов

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Европейские чиновники и дипломаты в беседе с европейским изданием Politico назвали неактуальным план стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) по урегулированию конфликта на Украине.

Представители ЕС, как пишет Politico, "отказались поддержать" предложенный Лондоном, Берлином и Парижем план из 28 пунктов. По словам одного из собеседников издания, этот документ "уже устарел".

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами в воскресенье по итогам переговоров по Украине в Женеве, заявил, что никогда не видел "ответного плана" европейцев. "Какой ответный план? Я не видел никакого ответного плана", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Reuters опубликовало план урегулирования украинского конфликта, подготовленный "евротройкой" в ответ на аналогичный план США. Он, в частности, допускал прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием.

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

План США

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.