Al Jazeera: при ударе Израиля по югу Газы погибли два палестинца

Еще двое пострадали

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два палестинца погибли в результате удара израильской армии по населенному пункту Бани-Сухейла, расположенному к востоку от города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно его сведениям, нападение было совершено при помощи беспилотника. Утверждается, что еще два местных жителя получили ранения.

Ранее телеканал проинформировал о том, что несколько районов на юге Газы подверглись обстрелам со стороны израильской армии, несмотря на режим прекращения огня в палестинском анклаве. По его данным, военные нанесли авиа- и артиллерийские удары по территориям к востоку и югу от Хан-Юниса. Кроме того, вертолеты и танки атаковали районы к северо-востоку от города Рафах.

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 метров в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа. 22 ноября палестинские радикалы призвали Египет, Катар, США и Турцию оказать давление на Израиль, чтобы он перестал нарушать режим прекращения огня в анклаве и соблюдал положения соответствующего соглашения.