"Украинская правда": СБУ отказалась обвинять Арахамию в госизмене

По словам некоторых депутатов, лидер фракции правящей партии "Слуга народа" возглавил группу парламентариев, потребовавших отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отказался по требованию офиса Владимира Зеленского предъявлять обвинение в госизмене главе фракции правящей партии "Слуга народа" Давиду Арахамии, который, по словам ряда депутатов, возглавил группу парламентариев, потребовавших отставки главы офиса Андрея Ермака. Об этом говорится в аналитической статье издания "Украинская правда".

По его данным, после обнародования громкого коррупционного дела в стране Ермак принял решение найти виновников в попытке "дестабилизировать систему". Главная роль "политического диверсанта и предателя" досталась именно Арахамии, отмечает издание.

Однако ни глава СБУ Малюк, ни полностью находящийся под контролем офиса Зеленского генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не согласились предъявлять Арахамии обвинение, несмотря на давление, угрозы отставки и "даже реальную подготовку к воплощению этих угроз".

Ранее издание "Страна" уже отмечало, что СБУ на фоне коррупционного скандала могла начать дистанцироваться и от Зеленского, и от главы его офиса Ермака, чтобы начать сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюром Украины (НАБУ) по делу против бизнесмена Тимура Миндича.

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать коалицию в парламенте с участием оппозиции. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри "Слуги народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.

20 ноября несколько законодателей Верховной рады Украины сообщили, что Зеленский на встрече с депутатами из правящей партии объявил об отказе отправить Ермака в отставку.