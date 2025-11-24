"Украинская правда": Ермака сделали главой делегации, чтобы спасти от обвинений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский назначил руководителя своего офиса Андрея Ермака, чье имя часто упоминается в связи с коррупционным скандалом на Украине, главой делегации на переговорах по урегулированию украинского конфликта, чтобы спасти его от обвинения. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из представителей команды Зеленского.

22 ноября Зеленский подписал указ о составе делегации Украины на переговорах с США и другими международными партнерами Киева и РФ по достижению мира, ее главой стал Ермак. Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично заметил, что с таким "отличным выбором" может конкурировать только кандидатура бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине называют "кошельком Зеленского".

Как пишет "Украинская правда", с одной стороны, Зеленский боится отдать тему переговоров кому-нибудь новому и пытается удержать на них людей, которые занимались этим вопросом последние три года. С другой стороны, председательство на критических переговорах должно хоть на время уберечь Ермака от претензий антикоррупционных органов, отмечает издание. "Он спасает его от обвинения", - цитирует "УП" одного из представителей команды Зеленского, комментируя назначение Ермака главой делегации на переговорах.

Издание напоминает обещание Зеленского в 2021 году относительно Ермака: "Он пришел со мной. Он уйдет со мной". Дважды обещание повторял и сам Ермак в отношении Зеленского.

Кроме того, источники "Украинской правды" сообщили, что во время встречи Зеленского, министра Сухопутных войск (армии) США Дэниела Дрисколла, Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова непублично поднимался вопрос расследований Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), раскрывших крупную коррупционную схему в энергетике. Как утверждают осведомленные о ходе переговоров источники, Зеленский на той встрече дал понять, что не сможет "двигаться дальше", если в ближайшее время антикоррупционные органы предъявят обвинения членам его ближайшего окружения, ведь такие шаги могут поставить под угрозу переговоры с США и европейскими партнерами.