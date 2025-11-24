Le Temps: Стубб и Мелони вылетели в Вашингтон

Президент Финляндии стал новым "лучшим другом" лидера США Дональда Трампа, подчеркнула газета

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони находятся на пути в Вашингтон. Об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на источники в окружении финского лидера.

По ее информации, Стубб стал новым "лучшим другом" президента США Дональда Трампа. Издание напомнило, что в августе Стубб и Мелони уже посещали США, сопровождая Владимира Зеленского на его встрече с американским президентом. С тех пор "обмен мнениями между главами государств стал гораздо более дружелюбным", отмечает газета.

В воскресенье Стубб сообщил, что вместе с Мелони провел телефонный разговор с президентом США и обсудил американский мирный план по Украине. Позднее финский президент заявил о наличии важных нерешенных вопросов по итогам прошедших в воскресенье переговоров между США и Украиной в Женеве.

23 ноября в Женеве завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.