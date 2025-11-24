В Италии нет подтверждения поездке Мелони в Вашингтон

Газета Le Temps ранее сообщила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр республики находятся на пути в Вашингтон

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Antonio Masiello/ Getty Images

РИМ, 24 ноября. /ТАСС/. Факт того, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляется в Вашингтон, не находит подтверждения. Ранее швейцарская газета Le Temps сообщила со ссылкой на окружение президента Финляндии Александера Стубба, что финский лидер и Мелони находятся на пути в Вашингтон.

Подтверждения новости нет в итальянских СМИ. Не подтвердили ее ТАСС и информированные европейские дипломатические источники. Собеседники агентства напомнили, что накануне итальянский премьер вместе со Стуббом провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Позже в беседе с журналистами по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге Мелони сообщила, что американский лидер готов обсуждать европейские поправки к плану по украинскому урегулированию. Она также указала, что европейские лидеры не работают над "контрпредложением", но берут за основу предложение США.

Мелони говорила о продолжении контактов с европейскими коллегами на саммите Африканского Союза и ЕС, который открывается в Луанде (Ангола). На самом мероприятии у итальянского премьера запланировано выступление в сессии, посвященной миру, безопасности и многостороннему управлению.

При этом местные наблюдатели не исключают, что Мелони может направиться в Вашингтон в том числе тогда, когда там может быть Владимир Зеленский. Его поездка, согласно СМИ, может состояться на этой неделе для обсуждения с Трампом мирного плана. В августе Стубб и Мелони уже посещали США, сопровождая Зеленского на его встрече с американским президентом.

Сама Мелони ранее призвала журналистов "не строить разные предположения на основе того, кто с кем ведет контакты и в каком составе". "Мы все работаем для достижения мира, и разные форматы общения, включая личную переписку, демонстрируют, что мы все открыты обсуждениям", - сказала она. Мелони, в частности, анонсировала ряд контактов в ближайшие дни, в том числе "коалиции желающих" во вторник.

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.