Орбан по видеосвязи примет участие в экстренном саммите ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии призвал начать с Россией стратегический диалог

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет участие по видеосвязи в экстренном саммите Евросоюза по Украине, который состоится в Луанде. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил туда лидеров всех 27 стран ЕС, поскольку в столице Анголы должно пройти плановое совещание Европейского и Африканского союзов.

Срочный характер встречи европейских лидеров объясняется необходимостью консультаций по поводу нового плана США по урегулированию украинского конфликта. В воскресенье его обсудили в Женеве представители США, ведущих стран ЕС и Украины.

"Сегодня утром я буду участвовать в гибридном формате в заседании Евросовета. Думаю, что Европа должна преследовать свои собственные интересы. Война должна быть прекращена, Украине должно быть предложено стратегическое партнерство, и должен быть начат стратегический диалог с Россией", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Участие Орбана в экстренном саммите ЕС вызывает повышенное внимание в связи с особой позицией Венгрии в Евросоюзе. Венгерское правительство безоговорочно поддержало новый американский план и призвало страны Западной Европы и Украину одобрить этот документ.

На саммите ЕС и Африканского союза Венгрию будет представлять президент Тамаш Шуйок, отправившийся в Луанду.