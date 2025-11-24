Эксперт Брет: ЕС отказался от диалога с РФ и теперь платит за свою несговорчивость

В переговорах по урегулированию ситуации на Украине у европейцев очень мало влияния, подчеркнул доцент парижского Института политических наук Sciences Po

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Европейские лидеры отдали властям США монополию на диалог с Россией по урегулированию ситуации на Украине и теперь платят цену за свою несговорчивость. Такое мнение выразил доцент парижского Института политических наук Sciences Po и научный сотрудник парижского аналитического центра Института Жака Делора Сирил Брет.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

По его словам, в переговорах по урегулированию ситуации на Украине у европейцев очень мало влияния. В настоящее время они "платят цену за свою несговорчивость", играя роль наблюдателей. По оценкам эксперта, лидеры Европы "отдали администрации [президента США Дональда] Трампа монополию на диалог с Россией" и теперь "обречены следовать за ней".

"Планы поступают к ним уже после того, как они разработаны, - пояснил эксперт в интервью швейцарской телекомпании RTS. - Форматы обсуждений навязываются им после того, как они подготовлены. Они являются лишь адвокатами украинцев на расстоянии, а не посредниками".

24 ноября европейские чиновники и дипломаты в беседе с европейским изданием Politico назвали неактуальным план стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) по урегулированию конфликта на Украине. Представители ЕС, как пишет Politico, "отказались поддержать" предложенный Лондоном, Берлином и Парижем план из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио, выступая перед журналистами 23 ноября по итогам переговоров по Украине в Женеве, заявил, что никогда не видел "ответного плана" европейцев.

Ранее агентство Reuters опубликовало план урегулирования украинского конфликта, подготовленный "евротройкой" в ответ на аналогичный план США. Он, в частности, допускал прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием.

23 ноября в Женеве завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.