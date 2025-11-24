Азаров: ЕС пытается превратить предложенный США мирный план в бесконечную войну

Европейцы намеренно делают план неприемлемым для России, подчеркнул бывший украинский премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Подготовленный Великобританией, Германией и Францией ответный план урегулирования на Украине представляет собой попытку сорвать мирное разрешение конфликта. Такое мнение выразил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров в своем Telegram-канале.

"Это [проект европейцев] не что иное, как попытка мирный план превратить в бесконечную войну!" - написал он.

Политик уточнил, что положение об ограничении численности Вооруженных сил Украины до 800 тыс. человек "в мирное время" из европейского проекта реализовать невозможно, потому что экономика Украины не способна содержать настолько большую армию. Следовательно, согласно плану, содержание украинских военных должны взять на себя страны Запада.

Экс-премьер подчеркнул, что они намеренно делают план неприемлемым для России. Европейцам нужно продолжение конфликта, чтобы и дальше зарабатывать деньги на развитии собственного военно-промышленного комплекса, заключил Азаров.

"То есть для них мирный договор - это отказ от их планов потратить €5-7 трлн на ВПК в ближайшие 3-4 года. Что от них ожидать?" - указал экс-премьер.

Мирный план

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия мирного плана США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций.

Лидеры Евросоюза выражали несогласие с американскими предложениями. В ответ на американский документ Германия, Франция и Великобритания представили свой проект предложений по урегулированию на Украине, полный текст которых опубликовало агентство Reuters. Подготовленный странами "евротройки" вариант допускает прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием. Также европейцы считают, что численность ВСУ должна составлять 800 тыс. человек "в мирное время". Взамен России предлагается "возобновить дискуссии по безопасности".