Эксперт Эскобар: в Европе запрещено говорить о деле Миндича

Это срывает кампанию против России, считает евразийский геополитический аналитик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Никто в Европе не может говорить о коррупционном скандале на Украине вокруг бизнесмена Тимура Миндича, потому что это подрывает кампанию против РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Вам стоит обратить внимание на реакцию Европы. Там тишина. Никто не может об этом говорить, потому что это подрывает всю кампанию, которую они ведут с февраля 2022 года, каждый день с 8:00 утра в газетах и новостях буквально без перерыва в течение трех с половиной лет", - сказал он, комментируя последний коррупционный скандал на Украине.

"Теперь нельзя сказать, что это были невинные демократы, атакованные Россией. Теперь приходится показывать населению, что это глубоко коррумпированная схема, которую постоянно пытались замести под ковер, - добавил аналитик. - Конечно, некоторые газеты, которые знают, что их читатели понимают происходящее, должны сообщать об этом. Теперь мы видим коррупционный скандал".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, который выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.