Депутат Рады Безуглая призвала парламент к забастовке до отставки Ермака

Марьяна Безуглая заявила, что не станет голосовать, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак © AP Photo/ Jose Luis Magana

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что не станет голосовать в парламенте, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку, и призвала других коллег присоединиться к забастовке.

"Не буду голосовать ни за что в Верховной раде, пока не снимут Ермака, - написала она в Telegram-канале. - Считаю, Верховной раде сейчас нужно быть на забастовке, пока не уволят Ермака. Ни одного голосования. Ни одного решения".

По ее словам, депутаты не должны бояться и молчать, а парламент должен стать настоящим, а не бутафорским. Безуглая заявила, что Ермак уже стал как вице-президент или реальный руководитель государства, а также назвала его монстром.

Кроме того, депутат напомнила, что власти "остаются глухими" ко всем проблемам, в том числе на поле боя. "Бедлам на фронте, тысячи погибших из-за дебильных приказов", - добавила Безуглая, возмутившись, что Александр Сырский до сих пор остается на должности главнокомандующего ВСУ.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, снятых в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", ряд ее депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.