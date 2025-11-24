Рютте считает, что план США по Украине требует доработки

Некоторые элементы пришлось изменить, но в плане были и хорошие составляющие, отметил генсек НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте полагает, что американский план по урегулированию на Украине требует доработки, переговоры относительно этого будут продолжены. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

"Хорошо, что представлен план, который, как вы знаете, обсуждали вчера (в воскресенье - прим. ТАСС) в Женеве. Это была очень успешная встреча между Украиной и США. И они будут двигаться дальше, - сказал он. - План нужно было доработать, некоторые элементы пришлось изменить, но в плане были и хорошие составляющие". "И, думаю, именно это и происходит", - отметил Рютте, имея в виду внесение изменений в план.

"Я не стану говорить о каждом из пунктов плана, особенно потому, что его сейчас обсуждают. Как я сказал, в плане много хороших составляющих, некоторые составляющие нужно улучшить", - добавил генсек НАТО. Он полагает, что план должен гарантировать безопасность Украины. По мнению Рютте, относительно этого "переговоры будут продолжены". "Конечно, отдельно от этого также будут обсуждать пункты, касающиеся ЕС и НАТО", - считает он.

В воскресенье США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского "мирного плана" предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и начали разработку контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.