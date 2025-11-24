Сийярто: ЕС действует во вред интересам Украины, отказываясь принять план США

Глава МИД Венгрии считает, что план США "предоставляет огромную возможность вернуть наконец мир в Центральную Европу"

БУДАПЕШТ, 24 ноября. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза действуют во вред интересам Украины и самой Европы, отказываясь принять новый план США, который дает серьезный шанс на достижение мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя американские предложения по урегулированию украинского конфликта.

"Тот, кто выступает против мирного соглашения, на самом деле действует против Европы, и я убежден, что против Украины", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в Брюсселе после заседания Совета ЕС по вопросам торговли.

Он считает, что план США "предоставляет огромную возможность вернуть наконец мир в Центральную Европу". "Но мы также видим, что Брюссель и европейские лидеры не заинтересованы в принятии мирного плана. Они не только не заинтересованы в этом, но, похоже, уже думают о том, как помешать ему, как подорвать его, как сделать невозможным принятие этого мирного плана", - отметил Сийярто, выступление которого транслировал телеканал М1.

Министр заявил, что Венгрия безоговорочно поддерживает новый план США и призывает всех европейских политиков также одобрить американские предложения.