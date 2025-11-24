Bloomberg рассказало, какой пункт убрали из мирного плана США

Убрали пункт о выделении активов России на восстановление Украины, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Удаление этого положения, пишет агентство, вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов" будет очень жестким и болезненным.