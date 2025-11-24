Президент Литвы заявил о необходимости найти способы воздействия на Белоруссию

Вильнюс пытается воздействовать на Минск закрытием границы, но Белоруссия находит ответные аргументы

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Литва для разрешения пограничного кризиса с соседней Белоруссией должна найти меры воздействия на Минск. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа в видеокомментарии, распространенном его пресс-службой.

"Главное - это найти способы воздействия на соседа", -сказал он. В одиночку, как полагает президент, сделать это Литве будет сложно. "Наших индивидуальных усилий будет недостаточно. Нужно участие других стран ЕС и особенно нашего трансатлантического партнера (США - прим. ТАСС)", - утверждал Науседа.

Вильнюс пытается воздействовать на Минск закрытием границы, но Белоруссия находит ответные аргументы. "Как мы границу открыли, так можем в любой момент закрыть, если не будет сигналов, что [белорусский] режим хочет цивилизованного сосуществования", - сказал литовский лидер.

Решение закрыть границу с Белоруссией на месяц якобы для борьбы с воздушной контрабандой сигарет с территории Белоруссии, угрожающей полетам гражданской авиации, было принято Литвой 29 октября. 20 ноября Вильнюс с учетом улучшения ситуации границу открыл. При этом премьер балтийской республики Инга Ругинене отметила, что Литва будет следить за положением дел и оставляет за собой право закрыть границу в случае ухудшения ситуации.

На прошлой неделе полеты воздушных шаров с контрабандными сигаретами возобновились. Из-за этого 20 и 23 ноября пришлось закрывать Вильнюсский международный аэропорт.

В Белоруссии также простаивают более 1 тыс. литовских фур, которым с закрытием границы Минск запретил проезд по дорогам страны и указал переехать под охрану на платные стоянки.