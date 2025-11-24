Канцлер Австрии: ЕС продолжит оказывать давление на РФ, несмотря на усилия США

Кристиан Штокер также отметил, что необходимо присутствие и активное участие Украины и Евросоюза за столом переговоров, когда речь пойдет о безопасности на европейском континенте

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину, несмотря на активизацию мирных усилий США в последние дни. Такое заявление сделал канцлер Австрии Кристиан Штокер.

"Я приветствую все инициативы, которые приближают нас к прекращению огня и достижению долгосрочного мира на Украине. В последние несколько дней возникла новая динамика в дипломатических усилиях [со стороны США по урегулированию кризиса]", - написал он в X. Тем не менее, по словам Штокера, ЕС продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Россию "на всех уровнях".

Канцлер добавил, что, "без сомнения, необходимо присутствие и активное участие Украины и Евросоюза за столом переговоров, когда речь пойдет о безопасности на нашем [европейском] континенте".

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.