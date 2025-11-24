FT: Зеленскому советуют не ехать в США, чтобы не поссориться с Трампом

Издание признает, что пока нет ясности, хочет ли американский лидер, чтобы Зеленский подписывал соглашение

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Некоторые члены окружения Владимира Зеленского выступают против его возможной поездки в США для обсуждения с американским президентом Дональдом Трампом итоговой версии мирных предложений по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Читайте также

Переговоры в Швейцарии. Итоги обсуждения мирного плана по Украине

Как говорится в статье, дискуссии велись по поводу того, что Трамп может принять Зеленского, чтобы закрепить договоренности. Ранее сам американский лидер называл 27 ноября крайним сроком для Киева согласовать условия мирного плана. Однако, как пишет издание, некоторые люди из окружения Зеленского "посоветовали ему остаться в Киеве и не рисковать получить новое обострение [отношений] с Трампом, которое может пустить под откос прогресс, достигнутый на выходных". FT признает, что пока нет ясности, хочет ли глава Белого дома, чтобы Зеленский подписывал соглашение.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не определена.