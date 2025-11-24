WP: союзники США в Европе не осведомлены в полной мере о переговорах с Украиной

Как отмечает издание, есть опасения, что окончательные договоренности могут быть достигнуты без прямого участия европейских союзников Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Emma Farge

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Европейские союзники Вашингтона не обладают в полной мере информацией о содержании консультаций между США и Украиной по новому плану урегулирования. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post (WP).

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Сейчас проблема в том, что у нас нет по-настоящему ясной картины того, какие обсуждения идут между США и Украиной", - приводятся в публикации слова источника из числа дипломатов европейских стран. По его мнению, есть впечатление, что "текущий этап переговоров покрыт завесой тайны". "Сейчас мы не участвуем, - добавил источник, имея в виду вовлеченность европейских союзников США в консультации между Вашингтоном и Киевом относительно плана. - Мы пытаемся участвовать, но в настоящий момент американцы это в определенной степени отвергают".

Как отмечает издание, ссылаясь на упомянутого дипломата, есть опасения, что окончательные договоренности могут быть достигнуты без прямого участия европейских союзников Вашингтона. Они, по словам источника, хотят, чтобы подход к консультациям по указанному плану был "более структурированным" и предусматривал очное взаимодействие европейских и американских представителей.

В воскресенье США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям WP, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.