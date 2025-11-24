В США прекратили разбирательства по делам экс-главы ФБР и генпрокурора Нью-Йорка

В Федеральном окружном суде Вирджинии пояснили, что и.о. федерального прокурора в штате Линдси Хэллиган, которая инициировала предъявление обвинений Джеймсу Коми и Летиции Джеймс, была назначена на эту должность неправомерно

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Федеральный окружной суд в американском штате Вирджиния постановил прекратить разбирательства по делам бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Соответствующие постановления поступили в электронную базу суда.

Судья Кэмерон Карри объяснила это решение тем, что исполняющая обязанности федерального прокурора в упомянутом штате Линдси Хэллиган была назначена на эту должность неправомерно. Хэллиган инициировала предъявление обвинений в отношении Коми и Джеймс. В постановлении судьи отмечается, что "все действия, последовавшие за ненадлежащим назначением Хэллиган, включая подготовку и подписание обвинительного заключения в отношении Джеймс, являются неправомерным применением исполнительной власти и должны быть отменены". Аналогичное решение вынесено по делу Коми.

Ранее адвокаты Коми и Джеймс просили суд прекратить разбирательства по их делам. Они настаивали на том, что обвинения были предъявлены их клиентам безосновательно и исключительно из-за желания Трампа свести с ними счеты. Коми был обвинен в даче под присягой ложных показаний Конгрессу, а Джеймс - в мошенничестве в банковской сфере.

Хэллиган была назначена и.о. прокурора в сентябре, незадолго до предъявления обвинений Коми. Его адвокаты утверждали, что Хэллиган получила эту должность в обход конституционных и законодательных норм, регулирующих назначение американских прокуроров. Защита Коми и Джеймс настаивала на том, что Хэллиган была назначена исключительно из-за того, что Трамп добивался предъявления обвинений экс-главе ФБР и генпрокурору Нью-Йорка. Адвокаты подчеркивали, что предыдущий прокурор, который курировал два расследования, но не предъявлял обвинений, был фактически вынужден уйти в отставку.

Джеймс, являющаяся сторонницей демократов, в 2022 году обвинила республиканца Трампа в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. По итогам разбирательства суд Нью-Йорка в феврале 2024 года обязал ответчика выплатить $454 млн. Трамп подчеркивал, что это дело является политически мотивированным и требовал закрыть его после своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Апелляционный суд в августе 2025 года признал этот штраф чрезмерным и отменил его.

Трамп и его сторонники обвиняли Коми в причастности к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По словам республиканцев, демократы сфабриковали разведывательные данные, чтобы попытаться лишить Трампа власти.