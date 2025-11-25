Guardian: Украина добивается участия Европы в переговорах Киева и Вашингтона

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может состояться на этой неделе, указали источники газеты

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Украина добивается, чтобы европейские союзники были вовлечены в переговоры Киева и Вашингтона по поводу мирных предложений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

"Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме позднее на этой неделе, указали источники, на фоне шквала телефонных звонков между Киевом и Вашингтоном. Украина добивается участия Европы в этих переговорах", - говорится в статье.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже сообщил, что "коалиция желающих" по поддержке Украины обсудит вопрос мирных предложений по завершению конфликта во время видеозвонка, запланированного на 25 ноября.

При этом собеседники издания выступили с утверждением, что Украине якобы удалось значительно изменить мирный план США по завершению конфликта, убрав наиболее неприемлемые для себя требования и сократив документ с изначальных 28 до 19 пунктов.

Одновременно газета Financial Times сообщила, что некоторые члены окружения Владимира Зеленского выступают против его возможной поездки в США, чтобы избежать "нового обострения" отношений с Трампом.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не определена.