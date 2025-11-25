Дотком назвал смехотворными требования к побеждающей РФ по мирному плану

Основатель файлообменной сети Megaupload указал, что "Украина проиграла"

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком обратил внимание на то, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и требования к побеждающей РФ по мирному плану являются смехотворными.

"Спойлер: Украина проиграла. <...> [При этом ее] поражение не останавливает вас от того, чтобы писать мирный план и предъявлять смехотворные требования победителю", - написал он в X.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не определена.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему времени нет. На этой неделе переговоры между Москвой и Вашингтоном не запланированы. Россия пока не получала официального текста версии американского плана, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве.