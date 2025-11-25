Bild: план США по Украине используется в борьбе за влияние в Белом доме

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Скрытая борьба за власть и влияние в Белом доме разгорается в окружении президента США Дональда Трампа и важную роль в ней играет мирный план по Украине. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Основными контрагентами, по ее данным, являются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которые борются за возможность определять внешнюю политику и в дальнейшем, возможно, даже за то, кто станет следующим кандидатом в президенты. Как стало известно изданию, в ЕС уже в курсе этого скрытого конфликта и отдают предпочтение Рубио, который известен более жесткой позицией по отношению к Москве.

Газета напомнила, что Вэнс сразу же поддержал изначальный план по Украине, а Рубио сначала дистанцировался от него. "Рубио, как представляется, все больше вмешивается в политику в отношении России. Сейчас мы видим, что он ведет переговоры в Женеве с украинцами и европейцами. Все это указывает на то, что он набирает влияние", - заявил Bild американский чиновник. По его мнению, основной целью Вэнса является "одно - стать президентом" и преемником Трампа.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. Украинская сторона настаивала на внесении изменений в текст плана. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.