WSJ: Дрисколл не полетел на переговоры с украинцами из-за реакции ЕС на план США

Министр сухопутных войск Соединенных Штатов должен был отправиться в Лондон после посещения Киева 19 ноября, передает газета

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл отказался от поездки в Лондон на переговоры с украинской стороной из-за реакции ЕС на утечки американского плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее данным, Дрисколл должен был вылететь в Лондон после посещения Киева 19 ноября. Там планировалось проведение второго раунда переговоров "в более формальной обстановке". После негативной реакции со стороны ЕС, Дрисколл принял решение отправиться в Женеву, где к нему присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

23 ноября США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.