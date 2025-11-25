Глава НАБУ опроверг слухи о заморозке расследования дела Миндича

Семен Кривонос заявил, что работа по этому делу "не остановилась из-за геополитики"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Расследование по коррупционной схеме Миндича в украинской энергетике продолжается, никакой заморозки этого дела нет. Об этом заявил на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, отвечая на соответствующий вопрос одного из членов комитета. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале депутата Рады Ярослава Железняка.

"Что касается публикации очередной порции "пленок Миндича". Мы же не сериал снимали. <...> Мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает уже зафиксированный и задокументированный эпизод преступной деятельности. Это наша обычная практика. Мы не остановились из-за геополитики, мы просто не публикуем те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования", - сказал он.

Поэтому, продолжил глава НАБУ, расследование продолжается. "На нас никакого давления не оказывается, нет помех. Мы сохраняем независимость", - заключил Кривонос.

Помимо членов комитета Рады, главы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в заседании участвуют представители Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства Украины по розыску и управлению активами и Службы безопасности Украины.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.