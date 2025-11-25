Стармер заявил, что план США по Украине потребует согласия союзников по НАТО

Премьер-министр Великобритании также отметил, что 25 ноября лидеры стран "коалиции желающих" в ходе видеозвонка обсудят дальнейшие способы помощи Киеву

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине потребует согласия остальных стран - членов НАТО, поскольку затрагивает их интересы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Элементы, касающиеся Европы и НАТО, потребуют согласия Европы и членов НАТО. Еще предстоит много работы. Нас ждет жесткая дорога впереди. Но мы как никогда привержены [помощи Украине]", - сказал глава правительства, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Стармер также отметил, что 25 ноября лидеры стран "коалиции желающих" в ходе видеозвонка обсудят дальнейшие способы помощи Киеву.