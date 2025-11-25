В ФРГ подтвердили проведение 26 ноября неофициальных переговоров глав МИД ЕС

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что "в Женеве в воскресенье был конструктивный обмен мнениями между Германией, Францией, Великобританией, Украиной и США"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подтвердил проведение 26 ноября неофициального заседания Совета министров иностранных дел ЕС, на котором будет обсуждаться план по урегулированию конфликта на Украине.

"Дипломатические усилия [по Украине] продолжаются полным ходом", - заявил он на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Берлине. Вадефуль утверждал, что "в Женеве в воскресенье был конструктивный обмен мнениями между Германией, Францией, Великобританией, Украиной и США".

"Завтра состоится неофициальное заседание Совета министров иностранных дел ЕС", - сообщил глава германского МИД. "Это показывает, что мы усиленно работаем, что мы работаем сообща", - добавил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило о проведении внеочередной видеоконференции глав МИД ЕС по Украине. Эта встреча продолжит серию дискуссий, касающихся американских предложений по мирному урегулированию. Она началась с участия представителей Германии, Франции и Великобритании и институтов ЕС в консультациях с США и Украиной в Женеве в воскресенье, продолжилась в понедельник на экстренном саммите ЕС по Украине на полях встречи ЕС - Африканский союз в Анголе и возобновится на предстоящей во вторник видеоконференции "коалиции желающих".