Стармер: Европа решила не составлять отдельный план урегулирования на Украине

Европейские союзники Киева приняли решение сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации президента США Дональда Трампа, сообщил премьер-министр Великобритании

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские союзники Украины решили не составлять свой отдельный план урегулирования конфликта и сосредоточиться на внесении изменений в инициативу администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Что касается текста соглашения, над которым мы работали в Женеве. На [саммите] G20 [в ЮАР на минувших выходных] велись интенсивные дискуссии с участием нескольких ключевых союзников - "евротройки" (Великобритании, Франции и ФРГ - прим. ТАСС) и ключевых союзников по "коалиции желающих". Был достигнут четкий консенсус, что нам следует работать с существующим текстом, пускай некоторые его разделы неприемлемы, потому что другие разделы крайне важны. [Мы будем работать] с этим текстом, не с другим", - сказал Стармер, отвечая на вопрос лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок в Палате общин (нижней палате парламента).

23 ноября в Женеве США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона из 28 пунктов. Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана.