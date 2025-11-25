FT: Киев согласился ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек

По данным газеты, Украина также хочет обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориях и гарантиях безопасности на встрече между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Украина согласились ограничить численность своих вооруженных сил до 800 тыс. военнослужащих. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.

По ее данным, Киев также хочет обсудить наиболее чувствительные вопросы о территориях и гарантиях безопасности на встрече между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее западные СМИ писали о том, что план Трампа по украинскому урегулированию предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек.

Во вторник телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, но некоторые детали плана еще предстоит уладить.