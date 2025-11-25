Белый дом: переговоры РФ, США и Украины нужны для решения оставшихся вопросов

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сообщила, что "нужно разобраться с несколькими деликатными, но не непреодолимыми вопросами"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева требуются для решения оставшихся вопросов относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"За последнюю неделю США добились огромного прогресса в продвижении к мирным договоренностям, усадив и Украину, и Россию за стол переговоров. Нужно разобраться с несколькими деликатными, но не непреодолимыми вопросами, и это потребует дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", - написала Ливитт в X.

США ранее заявили о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. В воскресенье США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры Евросоюза выражали несогласие с некоторыми пунктами и заявили о начале разработки контрпредложений.

Ранее в Пентагоне заявили, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби проводит с российской делегацией консультации по вопросам, касающимся урегулирования на Украине. "В понедельник вечером и в течение вторника министр Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией для установления прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр Дрисколл по мере продвижения этих переговоров поддерживает тесную координацию с Белый домом и межведомственное взаимодействие", - заявил официальный представитель Сухопутных войск США Джеффри Толберт американским СМИ, включая телеканал ABC и портал Axios.