Партия Порошенко предложила партии Тимошенко совместно отправить кабмин в отставку

Кабмин превратился в удобный инструмент коррупционной группы, отметили в партии "Европейская солидарность"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" (ЕС) предложила партии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" объединиться в борьбе за отставку кабинета министров Украины. Об этом говорится в сообщении ЕС, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Кабмин превратился в удобный инструмент коррупционной группы, который полностью разрушил систему госуправления. <...> Первый и незаменимый шаг для выхода из политического кризиса - отставка коррумпированного, непрофессионального и дискредитированного правительства", - говорится в сообщении.

"Публично обращаемся ко всем депутатам фракции "Батькивщина" и ее лидеру Юлии Тимошенко объединиться в работе по восстановлению субъектности парламента. Обращаемся также к депутатам "Слуги народа" - после вашей встречи с Владимиром Зеленским вы смогли убедиться, что власть не собирается менять подходы к управлению государством. Поэтому пора вам выбрать сторону. <...> Впервые за семь лет есть возможность вернуть субъектность парламента, восстановить статус Верховной рады как независимого органа власти. Кабмин должен уйти в отставку, а конституцию пора возвращать из архива", - подчеркнули в партии.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать коалицию в парламенте с участием оппозиции. К этим требованиям присоединились и некоторые депутаты "Батькивщины".