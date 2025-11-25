Стармер сообщил, что Зеленский согласился с большинством пунктов плана Трампа

Есть свидетельства того, что "большая часть текста может быть принята", заявил премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) © Toby Melville/ Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе видеозвонка с лидерами стран коалиции желающих.

"Я думаю, что мы двигаемся в положительном направлении. Есть свидетельства того, что большая часть текста может быть принята, как заявил [в разговоре со мной] Владимир [Зеленский]", - сказал глава британского правительства. Его речь была частично показана в эфире телеканала Sky News.

Ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по украинскому конфликту, некоторые детали плана еще предстоит уладить.