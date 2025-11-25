ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп считает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки

Американский лидер думал, что "это удастся сделать быстрее"
Редакция сайта ТАСС
17:25
обновлено 18:11

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского кризиса очень близки. По его мнению, в этом процессе есть подвижки.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"Я прекратил восемь войн за девять месяцев. И мы работаем над прекращением последней войны. Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал американский лидер, имея в виду урегулирование конфликта на Украине. "Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - добавил он, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в США отмечают в этом году 27 ноября.

"Я думал, что это будет легче. Но, думаю, мы добиваемся успехов", - подчеркнул Трамп, имея в виду урегулирование.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее во вторник написала в X, что переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева требуются для решения оставшихся вопросов относительно завершения украинского кризиса. Она отметила, что "за последнюю неделю США добились огромного прогресса в продвижении к мирным договоренностям". США ранее заявили о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. В воскресенье США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Ранее во вторник в Пентагоне сообщили, что министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби (ОАЭ) проводит с российской делегацией консультации по вопросам, касающимся урегулирования на Украине. "В понедельник вечером и в течение вторника министр Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией для установления прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр Дрисколл по мере продвижения этих переговоров поддерживает тесную координацию с Белым домом и межведомственное взаимодействие", - заявил официальный представитель Сухопутных войск США Джеффри Толберт ряду американских СМИ, включая телеканал ABC и портал Axios. 

УкраинаСШАРоссияТрамп, Дональд