Трамп считает, что договоренности по урегулированию на Украине очень близки

Американский лидер думал, что "это удастся сделать быстрее"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности по урегулированию украинского кризиса очень близки. По его мнению, в этом процессе есть подвижки.

"Я прекратил восемь войн за девять месяцев. И мы работаем над прекращением последней войны. Это нелегко. Но, не знаю, я думаю, что нам это удастся", - сказал американский лидер, имея в виду урегулирование конфликта на Украине. "Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", - добавил он, выступая во время проведения в Белом доме традиционной символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, который в США отмечают в этом году 27 ноября.

"Я думал, что это будет легче. Но, думаю, мы добиваемся успехов", - подчеркнул Трамп, имея в виду урегулирование.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее во вторник написала в X, что переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева требуются для решения оставшихся вопросов относительно завершения украинского кризиса. Она отметила, что "за последнюю неделю США добились огромного прогресса в продвижении к мирным договоренностям". США ранее заявили о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. В воскресенье США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Ранее во вторник в Пентагоне сообщили, что министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби (ОАЭ) проводит с российской делегацией консультации по вопросам, касающимся урегулирования на Украине. "В понедельник вечером и в течение вторника министр Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией для установления прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр Дрисколл по мере продвижения этих переговоров поддерживает тесную координацию с Белым домом и межведомственное взаимодействие", - заявил официальный представитель Сухопутных войск США Джеффри Толберт ряду американских СМИ, включая телеканал ABC и портал Axios.