В Испании заявили о решающем моменте для достижения мира на Украине

Единство и приверженность важны как никогда, подчеркнул испанский премьер Педро Санчес

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил мнение, что сейчас настал решающий момент в вопросе достижения мира на Украине.

"Я принял участие во встрече "коалиции желающих", чтобы усилить нашу поддержку Украине", - написал премьер в X. "Мы находимся в решающем моменте, чтобы достичь справедливого и прочного мира, - считает Санчес. - Единство и приверженность важны как никогда".

Ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по конфликту, однако некоторые детали плана еще предстоит уладить.