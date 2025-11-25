Эрдоган надеется, что прямые переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле

Анкара продолжит усилия по содействию прямым контактам Москвы и Киева, отметил турецкий лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

СТАМБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе видеовыступления в рамках саммита "коалиции желающих" выразил надежду, что прямые переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта пройдут в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом коммуникаций турецкого лидера.

"В рамках встречи были обсуждены последние события в войне между Украиной и Россией, шаги по ее прекращению и мирные усилия. Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Он отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле и что Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией по этому вопросу", - отмечается в тексте.

Как указывается в сообщении, Анкара считает, что "прекращение огня, охватывающее энергетическую и портовую инфраструктуру, может стать благоприятной основой для переговоров между сторонами о заключении всеобъемлющего мирного соглашения".

Отмечается, что в онлайн-саммите "коалиции желающих" приняли участие представители 35 стран.