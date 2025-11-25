ООН не участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что у генсека есть сложившаяся позиция касательно завершения украинского кризиса и он продолжает ее придерживаться

ООН, 25 ноября. /ТАСС/. ООН не является ни в каком виде участником переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы все видели сообщения в прессе относительно новых <…> обсуждений. Мы, безусловно, все это крайне пристально отслеживаем, но мы не являемся участником данных дискуссий", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Дюжаррик добавил, что у генсека ООН есть сложившаяся позиция касательно завершения украинского кризиса и он продолжает ее придерживаться.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. В то же время источники американского портала Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби.