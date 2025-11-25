"Общественное. Новости": встречу Трампа с Зеленским все еще не запланировали

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что в Киеве ожидают визит Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана с американским президентом до конца ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на этот момент не запланирована. Об этом украинскому изданию "Общественное. Новости" сообщила чиновница в Белом доме.

Других подробностей не приводится.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Киеве ожидают визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана с Трампом до конца ноября. Портал Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака сообщил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, 27 ноября. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский отказался от поездки в США в ближайшие недели, опасаясь нового конфликта с Трампом.