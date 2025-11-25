Трамп поручил Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с Путиным

В то же время министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл будет встречаться с украинцами, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"В надежде согласовать план мирного урегулирования я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, в то же время министр Сухопутных войск [США] Дэниел Дрисколл будет встречаться с украинцами", - заявил Трамп. "Мне, а также вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, военному министру Питу Хегсету и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс будут докладывать о достигнутом прогрессе", - подчеркнул он.