Трамп поручил Уиткоффу направиться в Москву для переговоров с Путиным
Редакция сайта ТАСС
19:38
обновлено 19:59
ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
"В надежде согласовать план мирного урегулирования я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве, в то же время министр Сухопутных войск [США] Дэниел Дрисколл будет встречаться с украинцами", - заявил Трамп. "Мне, а также вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, военному министру Питу Хегсету и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс будут докладывать о достигнутом прогрессе", - подчеркнул он.