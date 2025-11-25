Трамп: план США по Украине доработали
ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта на Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов.
"Первоначальный план из 28 пунктов, составленный США, был доработан с учетом дополнительной информации от обеих сторон, и есть лишь несколько вопросов, вызывающих разногласия", - написал он в Truth Social.