Трамп: план США по Украине доработали

Осталось лишь несколько спорных вопросов, отметил американский президент

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта на Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов.

"Первоначальный план из 28 пунктов, составленный США, был доработан с учетом дополнительной информации от обеих сторон, и есть лишь несколько вопросов, вызывающих разногласия", - написал он в Truth Social.