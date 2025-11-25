Белый дом опроверг сообщение о возможности увольнения Трампом главы ФБР

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что прочитала заголовок телеканала MS Now о возможном увольнении Кэша Пателя президенту США, "и он рассмеялся"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Сообщение о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Кэша Патела с должности директора Федерального бюро расследований (ФБР), не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Эта публикация является полностью вымышленной, - написала она в X, комментируя материал телеканала MS Now, в котором со ссылкой на источники сообщалось о возможности увольнения Трампом Патела в ближайшие несколько месяцев. "В действительности, когда была опубликована эта заведомо ложная информация, я находилась в Овальном кабинете [Белого дома], где президент Трамп встречался со своими помощниками, отвечающими за правоохранительную сферу, включая директора ФБР Кэша Патела", - добавила Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что "прочитала заголовок президенту, и он рассмеялся". По словам Ливитт, американский лидер прокомментировал это следующим образом: "Что? Это совершенно не соответствует действительности. Кэш, давай сфотографируемся, чтобы показать, что ты работаешь отлично!" Ливитт опубликовала совместный снимок Патела и Трампа.

В упомянутом материале MS Now утверждается, что президент и его помощники все больше разочаровываются из-за сообщений об использовании Пателом ресурсов ФБР в личных целях, а также о его спорах со сторонниками американского лидера. По версии телеканала, в администрации рассматривается возможность того, что новым главой ФБР будет назначен Эндрю Бейли. Он сейчас входит в руководство этой спецслужбы.