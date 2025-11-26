Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

Президент США отметил, что итоги консультаций по урегулированию можно будет понять "через какое-то время"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта достигнут прогресс.

"У нас идут хорошие переговоры, - заявил он журналистам. - Мы начали с России. У нас идут переговоры с Россией". "Мы поймем через какое-то время", - отметил американский лидер, говоря о том, каким может быть итог консультаций. "Но мы добиваемся прогресса", - заверил он. Трамп отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Флорида. Там он, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения.