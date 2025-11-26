Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании
Редакция сайта ТАСС
01:26
Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами высказался о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине.
ТАСС собрал главные заявления американского лидера:
- Для достижения мирной сделки Украине необходимо отказаться от части территорий, так как в противном случае она их потеряет через несколько месяцев;
- Само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине;
- Россия и Украина обсуждают обоюдный обмен территориями;
- Для заключения сделки по урегулированию украинского конфликта нет жесткого крайнего срока;
- Вашингтону и Киеву стоит заключить сделку по мирному урегулированию на Украине до визита Владимира Зеленского в США;
- Европейские союзники США будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины;
- Спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретятся с российским лидером Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.