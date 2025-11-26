ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании

Редакция сайта ТАСС
01:26

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами высказался о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине.

ТАСС собрал главные заявления американского лидера:

  • Для достижения мирной сделки Украине необходимо отказаться от части территорий, так как в противном случае она их потеряет через несколько месяцев;
  • Само прекращение Россией боевых действий и наступательных операций можно было бы расценить в качестве уступки на пути к урегулированию кризиса на Украине;
  • Россия и Украина обсуждают обоюдный обмен территориями;
  • Для заключения сделки по урегулированию украинского конфликта нет жесткого крайнего срока;
  • Вашингтону и Киеву стоит заключить сделку по мирному урегулированию на Украине до визита Владимира Зеленского в США;
  • Европейские союзники США будут играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности Украины;
  • Спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встретятся с российским лидером Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.
 
