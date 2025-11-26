Трамп заявил об отсутствии жесткого крайнего срока для сделки по Украине

Таким образом президент США ответил на вопрос об установленном им ранее на 27 ноября крайнем сроке согласования условий мирного плана

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет жесткого крайнего срока для заключения сделки по урегулированию украинского конфликта.

"Знаете, каков крайний срок для меня? Когда это (конфликт - прим. ТАСС) закончится", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об установленном им ранее на 27 ноября крайнем сроке согласования условий мирного плана США.

Американский лидер беседовал с журналистами на борту своего самолета во время следования в штат Флорида. Там он, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения.