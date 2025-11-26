Трамп заявил об отсутствии жесткого крайнего срока для сделки по Украине
00:29
ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет жесткого крайнего срока для заключения сделки по урегулированию украинского конфликта.
"Знаете, каков крайний срок для меня? Когда это (конфликт - прим. ТАСС) закончится", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об установленном им ранее на 27 ноября крайнем сроке согласования условий мирного плана США.
Американский лидер беседовал с журналистами на борту своего самолета во время следования в штат Флорида. Там он, как ожидается, проведет выходные по случаю Дня благодарения.